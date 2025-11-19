Menu Rechercher
Finalissima : nouvelle idée polémique pour l’Argentine et l’Espagne

Lionel Messi @Maxppp

Le 27 mars prochain, l’Espagne et l’Argentine s’affronteront à l’occasion de la Finalissima, qui oppose le champion d’Europe au champion d’Amérique. Un duel qui devrait, en attente de confirmation officielle, se disputer au Qatar. Et toutes les parties impliquées, à savoir les fédérations des deux pays ainsi que l’UEFA et la CONMEBOL, veulent profiter de l’évènement pour faire entrer quelques millions supplémentaires.

Comme l’indique AS, les organisateurs cherchent ainsi à organiser une rencontre supplémentaire pour l’Espagne et pour l’Argentine pendant cette trêve. On retrouve des candidats évidents, comme le Qatar et l’Arabie saoudite, qui pourraient ainsi défier un des deux pays hispanophones quelques jours après cette Finalissima. De belles entrées d’argent à venir pour les fédérations, mais un match de plus à disputer pour les joueurs…

