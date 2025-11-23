Rodrigo Mendoza, la pépite encore inconnue qui affole l’Espagne et l’Europe

L’Espagne est une machine à former des talents. Inutile de revenir sur tous les jeunes joueurs ibériques qui sont en train de briller aux quatre coins de l’Europe, et qui, pour certains, voyageront en terres américaines cet été pour disputer la Coupe du Monde 2026. Si beaucoup de ces pépites sont déjà très médiatisées, d’autres sont encore un peu dans l’ombre. C’est le cas de Rodrigo Mendoza, milieu de terrain de 20 ans qui évolue du côté d’Elche et qui fait clairement partie des révélations de la saison en Liga. Au point où la presse espagnole lui consacre des articles quasi au quotidien et qu’un intérêt plus que prononcé de clubs comme le Real Madrid est annoncé par ces mêmes médias.

La suite après cette publicité

International espoirs avec la Roja et formé au sein de l’académie d’Elche, le natif de Murcie s’inscrit clairement dans le moule des nouveaux milieux espagnols particulièrement complets, à l’image de Pablo Barrios (Atlético). Si historiquement notre pays voisin a toujours formé des joueurs techniques et intelligents sur le terrain, cette nouvelle génération a incorporé de nouvelles caractéristiques, s’adaptant ainsi à ce nouveau football plus rapide et plus intense physiquement. Comme ses aînés, Rodrigo Mendoza est donc excellent balle au pied, avec le cuir qui lui colle au crampon, et sa qualité de passe ainsi que sa vision du jeu en font un joueur différentiel dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

Le porte-drapeau des nouveaux milieux espagnols ?

Mais il a aussi intégré à sa palette des qualités qui lui permettent par exemple de se projeter très vite vers l’avant. Sans être un joueur spécialement rapide, il a un volume de jeu conséquent est capable de dribbler des adversaires dans l’entrejeu pour porter le jeu vers l’avant en trouvant ensuite un joueur plus avancé. Surtout, il est à l’aise dans l’axe, au cœur du jeu, comme lorsqu’il décroche et prend le ballon sur un côté, ce qui le rend forcément encore plus imprévisible et difficile à neutraliser pour les adversaires. Le tout, avec une énorme maturité et une touche d’insolence, puisque pour sa première saison en Liga, il donne déjà l’impression d’avoir quelques années au plus haut niveau dans les pattes. Et surtout, il ne se cache pas et prend énormément d’initiatives.

Il faut dire qu’en club, sous les ordres d’Eder Sarabia, admirateur de Johan Cruyff et partisan d’un jeu résolument tourné vers l’attaque, laissant énormément de libertés à ses joueurs les plus doués, Mendoza est dans un contexte idéal pour progresser. Avec un tel profil, un tel potentiel et surtout de telles prestations en Liga - 9 matchs joués, 1 but - Mendoza a logiquement tapé dans l’œil de bien des clubs européens. En plus du Real Madrid, il a été question de la Juventus, de Côme, d’Arsenal et de clubs saoudiens ces derniers jours. Des écuries qui veulent profiter de sa clause libératoire relativement basse de 20 millions d’euros seulement. Rendez-vous cet été pour savoir qui sera le chanceux qui récupèrera un des joueurs les plus talentueux d’Europe à son poste !