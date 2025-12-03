Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Kylian Mbappé annoncé Ballon d’Or 2026 par Sneijder

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé lors d'une cérémonie @Maxppp

Si le Real Madrid pioche collectivement, Kylian Mbappé (26 ans) affiche des bons temps de passage d’un point de vue individuel. En effet, le Français en est déjà à 24 buts marqués et 2 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. KM10 est bien lancé dans la course au Ballon d’Or 2026. Un trophée qu’il rêve de remporter. Et pour Wesley Sneijder (41 ans), le capitaine des Bleus va gagner le prochain BO. C’est ce qu’il a annoncé à Marca.

La suite après cette publicité

«Je maintiens qu’avec le système de points actuel, je suis quasiment certain que Mbappé remportera le trophée la saison prochaine, à 100 %. De plus, il est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l’aile, et le Real Madrid n’a pas besoin d’un joueur comme Haaland. Quant à Vinicius, il le gagnera peut-être l’année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour cela. Vinicius aurait peut-être déjà pu le remporter il y a deux ans. Il le méritait alors, mais ce n’est pas une honte. Personnellement, et je ne sais pas ce qu’en pensent les autres, j’étais plus heureux de soulever le trophée de la Ligue des Champions que de remporter un Ballon d’Or sans avoir la Ligue des Champions cette saison-là.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Wesley Sneijder

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Wesley Sneijder Wesley Sneijder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier