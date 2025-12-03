Kylian Mbappé annoncé Ballon d’Or 2026 par Sneijder

Si le Real Madrid pioche collectivement, Kylian Mbappé (26 ans) affiche des bons temps de passage d’un point de vue individuel. En effet, le Français en est déjà à 24 buts marqués et 2 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. KM10 est bien lancé dans la course au Ballon d’Or 2026. Un trophée qu’il rêve de remporter. Et pour Wesley Sneijder (41 ans), le capitaine des Bleus va gagner le prochain BO. C’est ce qu’il a annoncé à Marca.

«Je maintiens qu’avec le système de points actuel, je suis quasiment certain que Mbappé remportera le trophée la saison prochaine, à 100 %. De plus, il est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l’aile, et le Real Madrid n’a pas besoin d’un joueur comme Haaland. Quant à Vinicius, il le gagnera peut-être l’année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour cela. Vinicius aurait peut-être déjà pu le remporter il y a deux ans. Il le méritait alors, mais ce n’est pas une honte. Personnellement, et je ne sais pas ce qu’en pensent les autres, j’étais plus heureux de soulever le trophée de la Ligue des Champions que de remporter un Ballon d’Or sans avoir la Ligue des Champions cette saison-là.»