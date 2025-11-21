FC Barcelone : Lamine Yamal veut régner sur le football mondial

À seulement 18 ans, Lamine Yamal poursuit son ascension fulgurante au Barça, malgré quelques pépins physiques en ce début de saison. Sacré lauréat du prix Di Stéfano récompensant le meilleur joueur de la saison par MARCA, il a devancé des références du football européen comme Kylian Mbappé, Vinicius ou encore ses coéquipiers Pedri et Raphinha. Une distinction qui, selon le jeune international espagnol, reflète avant tout la dynamique collective : « tous ces titres individuels témoignent de l’excellente saison de l’équipe. Accumuler les récompenses à mon âge est une immense fierté. Je vais continuer à travailler pour aller encore plus loin. » Lamine savoure également le retour au Camp Nou, qu’il considère comme un véritable atout pour la suite de la saison : « Montjuïc était bien, mais ce n’était pas notre maison. Le Camp Nou sera un soutien immense pour tous. »

Connu pour son ambition hors norme, Lamine Yamal vise ni plus ni moins la totalité des objectifs cette année : trophées collectifs comme distinctions personnelles. Alors que l’année 2026 s’annonce chargée entre Liga, Ligue des Champions, Coupe du Monde et possible course au Ballon d’Or, le joueur ne met aucune limite à ses rêves. Interrogé sur ce qu’il espère remporter en priorité, il a répondu sans aucun détour : « Championnat, Ligue des champions, Coupe du monde ou Ballon d’Or ? Je veux tout, et c’est possible. » Une déclaration qui illustre parfaitement la confiance, peut-être même trop importante, du prodige catalan, qui semble donc prêt à écrire une nouvelle page de l’histoire du Barça et du football espagnol.