L’autre troll de Lamine Yamal sur le Real Madrid

Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp
Real Madrid Barcelone

À l’approche du Clasico, Lamine Yamal continue d’entretenir la rivalité entre le Barça et le Real Madrid. Invité sur le plateau de la Kings League, tout comme Gerard Piqué, le jeune prodige catalan s’est de nouveau distingué par une sortie pleine de malice. Alors qu’un membre du plateau lui lance : « et toi, tu dois marquer au Bernabeu », le joueur de 18 ans réplique aussitôt, sourire en coin : « je l’ai déjà fait, t’as oublié ? ». Une référence directe à son but inscrit face aux Madrilènes, qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Ce nouvel échange s’ajoute à la liste des petites piques envoyées par Lamine Yamal ces derniers jours. Il avait déjà comparé l’équipe du streamer Ibai Llanos à celle du Real Madrid, en déclarant qu’elle « vole et se plaint tout le temps ». De quoi raviver les tensions avant un Clasico déjà bouillant, où cette fois, le Barça ne semble plus faire figure de véritable favori comme la saison passée.

