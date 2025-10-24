Kylian Mbappé encore élu joueur du mois du Real Madrid

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé fait un carton. Déjà élu joueur du mois d’août du Real Madrid cette saison, l’attaquant français vient de réitérer en remportant le trophée de meilleur joueur du mois de septembre. Pas vraiment une surprise au regard de son influence et de ses statistiques : 9 buts et 1 passe décisive.

Ces dernières semaines, Mbappé avait également remporté le titre de joueur de la semaine lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, mais aussi celui de meilleur joueur du mois de septembre en Liga. Pas de doute : l’ex-Parisien a retrouvé ses pouvoirs.