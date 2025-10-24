Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Kylian Mbappé encore élu joueur du mois du Real Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé fait un carton. Déjà élu joueur du mois d’août du Real Madrid cette saison, l’attaquant français vient de réitérer en remportant le trophée de meilleur joueur du mois de septembre. Pas vraiment une surprise au regard de son influence et de ses statistiques : 9 buts et 1 passe décisive.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
🏆 @KMbappe
✨ Jugador Cinco Estrellas · Septiembre
⚽ @FutbolMahou
Voir sur X

Ces dernières semaines, Mbappé avait également remporté le titre de joueur de la semaine lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, mais aussi celui de meilleur joueur du mois de septembre en Liga. Pas de doute : l’ex-Parisien a retrouvé ses pouvoirs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier