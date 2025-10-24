La femme de ménage d’Iker Casillas aurait été arrêtée par la police !

Sombre histoire pour Iker Casillas. Ce vendredi, la presse espagnole affirme que la femme de ménage de l’ancien gardien du Real Madrid aurait été arrêtée avec un autre individu quelques jours après le vol de cinq montres déclaré par l’Espagnol de 44 ans. «La police nationale a élucidé le vol de cinq montres haut de gamme au domicile d’un ancien footballeur professionnel à Madrid», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Interrogée par l’AFP sur l’identité de la victime, la police n’a pas souhaité la préciser, mais, selon plusieurs médias espagnols il s’agirait d’Iker Casillas. «La plainte a été déposée le 16 octobre et, après une enquête rapide, un homme et une femme ont été arrêtés le 21 octobre alors que les deux suspects prévoyaient de quitter le pays prochainement», ajoute également la police, alors que deux des cinq montres volées ont été retrouvées.