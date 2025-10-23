La nouvelle accusation grave de Lamine Yamal contre le Real Madrid

Alors que le Clasico arrive à grand pas, les petites piques et provocations commencent déjà d’un côté comme de l’autre. Ce jeudi, Lamine Yamal s’est exprimé sur ce choc à venir sur le plateau de la Kings League, et il a notamment laissé entendre que selon lui, le Real Madrid était avantagé par les arbitres.

La suite après cette publicité

Gerard Piqué, aussi présent sur le plateau, lui a demandé si pour lui Porcinos (l’équipe du streamer Ibai Llanos, NDLR) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League. « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a répondu Lamine Yamal, avant d’être interrompu par Ibai, qui lui a demandé : « le Real Madrid vole ? ». Et là, Lamine Yamal a répondu « voyons… », avec un geste qui laisse assez peu de place à l’interprétation. Les Merengues apprécieront…