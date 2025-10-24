Les joueurs du Real Madrid veulent cartonner Lamine Yamal !

Leader du classement de Liga, avec deux points d’avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid accueille les Blaugranas ce dimanche. Un Clasico à fort enjeu sportif, notamment pour des Merengues désireux de faire le break et de prendre leur revanche, eux qui ont perdu leurs quatre duels face aux Catalans la saison dernière. Sur le papier, pas besoin d’en rajouter pour faire monter la pression. Et pourtant. Lamine Yamal a mis le feu aux poudres en accusant les Madrilènes de voler les matches. «Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…» Des propos qui ont logiquement scandalisé pas mal de monde dans la capitale espagnole.

À commencer par les principaux suiveurs de la Casa Blanca comme Edu Aguirre, du Chiringuito. «Il se prend pour le roi en disant à une institution qu’elle vole. Une institution qui a des milliers de socios à 48h d’un match très important. C’est très bien de réclamer le Ballon d’Or pour lui, de dire qu’il est le meilleur du monde pour vous. Mais quand il dépasse les limites, il faut le dire.» Ou encore le célèbre Tomas Roncero du journal AS. «Ah Lamine, Lamine… Madrid ne vole pas, j’en suis sûr. Le Barça, durant 17 ans, a payé 8,4 M€ au vice-président du comité technique de l’arbitrage. Tu es avec Piqué, avec Ibai, tous en train de rigoler, mais je vais te dire quelque chose. (…) Tu ne peux pas manquer de respect au Real Madrid. Madrid ne vole pas, jamais.»

Carvajal va parler à Lamine Yamal

Face à la polémique, le Real Madrid n’a pas (encore ?) réagi officiellement. La Casa Blanca voudra sans doute démontrer sur le terrain que Lamine Yamal a tort, mais Marca a quand même dévoilé l’ambiance générale au sein du vestiaire madrilène. Sans surprise, personne n’a apprécié les propos tenus par la jeune star blaugrana de 18 ans. Selon le quotidien madrilène, ces dires ont été accueillis «avec un mélange de fatigue et de lassitude. L’idée générale est que Yamal est un mauvais compagnon. (…) Au sein du club madrilène, on ne comprend pas ces déclarations du numéro 10 du Barça à quelques heures du Clasico de dimanche au Bernabéu.» Certaines attitudes extrasportives auraient également fini par fatiguer les joueurs de la Casa Blanca. Et ce n’est pas tout.

S’il ne comprend pas la logique de sortir ce genre de provocation, le vestiaire merengue n’aurait pas été non plus totalement surpris par Lamine Yamal à qui les Madrilènes ne veulent pas donner l’excuse d’une erreur de jeunesse liée à son âge (18 ans). «Ils considèrent que Lamine Yamal, ce qu’ils n’attribuent pas à sa jeunesse, ne respecte pas les codes de base entre professionnels. Ils (les dires du Catalan) ont causé beaucoup de malaise dans un vestiaire qui veut les utiliser comme carburant lors du match de dimanche.» Le Clasico de dimanche s’annonce donc très chaud, d’autant que le quotidien catalan pro Barça, Mundo Deportivo, assure que le capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, s’entretiendra avec Lamine Yamal à la fin du match pour lui dire ses quatre vérités.