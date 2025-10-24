Marcus Rashford se régale à Barcelone

Marcus Rashford aborde son tout premier Clásico avec confiance et sérénité. L’attaquant anglais, bon depuis son arrivée à Barcelone, s’est imposé dans le onze d’Hansi Flick grâce à ses prestations en Ligue des Champions, où il a déjà inscrit 4 buts. Avant d’affronter le Real Madrid, le Britannique a confié sa routine bien rodée : « avant d’aller sur le terrain, j’écoute de la musique dans le bus. Je me lève 45 minutes avant le petit-déjeuner, je prends une douche et je mange des flocons d’avoine avec des œufs », a-t-il expliqué sur la chaîne YouTube du club. Conscient de l’enjeu, tant pour le Real que pour le Barça, Rashford savoure l’instant : « c’est probablement le match le plus important au monde. Je pense que j’arrive au bon moment. Le Clásico est le match le plus regardé au monde »

Bien intégré à la vie catalane, Rashford se dit pleinement épanoui dans sa nouvelle aventure. « J’apprécie beaucoup mon séjour en Espagne, le climat, la culture, la nourriture… Je me sens bien ici », a-t-il confié. À la veille du choc au Bernabéu, il assure que le Barça est prêt à relever le défi : « nous devons contrôler le match et faire de notre mieux pour repartir avec les trois points. » Une préparation minutieuse, un moral au beau fixe et un objectif clair : faire vibrer le Bernabéu pour la première fois sous les couleurs blaugranas.