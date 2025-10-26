Prono
Match Real Madrid - Barcelone en direct commenté
10e journée de Liga - dimanche 26 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Barcelone (Liga, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Liga entre Real Madrid et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Real Madrid Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Barcelone ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, Vinícius Júnior, E. Camavinga, A. Tchouameni, A. Güler, K. Mbappé, J. Bellingham.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par M. Sorg évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Fermín López, F. de Jong, Pedri, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Real Madrid Barcelone ?
César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Barcelone ?
Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 22', J. Bellingham 43'.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Fermín López 38'.