2 - 1
52'
Liga 2025/2026 10e journée
Real Madrid
2 - 1
MT : 2-1
52'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
52'
K. Mbappé (Penalty sauvé)
mi-temps
2 - 1
43'
2 - 1
J. Bellingham (PD Éder Militão)
38'
1 - 1
(PD M. Rashford) Fermín López
22'
1 - 0
K. Mbappé (PD J. Bellingham)
Classement live 1 Real Madrid 27 2 Barcelone 22
Possession 63% Barcelone Real Madrid
Tirs 13 6 3 7 5 8
Grosses occasions créées 75% Real Madrid 3 Barcelone 1
Compositions Real Madrid 4-4-2 Barcelone 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 1 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 3/3 100% #2 Logo Barcelone Ferran Torres 2/2 100% #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2 #2 Logo Barcelone Pedri 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4 #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 3 #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Eric García 2 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 2 #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/6 0% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 0/4 0% #3 Logo Barcelone Fermín 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Barcelone Pedri 6
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 48/50 96% #2 Logo Barcelone Eric García 51/54 94% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 28/30 93%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
D
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
36% 21 Victoires 14% 8 Nuls 51% 30 Victoires

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure au mollet Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu
Joan García Joan García Blessure au genou Robert Lewandowski Robert Lewandowski Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Maladie Dani Olmo Dani Olmo Blessure au mollet Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Guillaume Lirzin 17:10 Avantage au score mérité pour le Real. Le score pourrait être bien plus sévère. Le plus inquiétant, parce qu'on savait qu'on allait souffrir défensivement, c'est qu'offensivement on ne propose pas grand chose. 5 Répondre
Match Real Madrid - Barcelone en direct commenté

10e journée de Liga - dimanche 26 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Barcelone (Liga, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Liga entre Real Madrid et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Barcelone.

Arbitres

César Soto Grado arbitre principal
0.2
3.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
Rubén Becerril Gómez arbitre assistant
Guillermo Conejero Sánchez quatrième arbitre
Mario Melero López arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61041
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 26 octobre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 78107
Code RMA-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Guillaume Lirzin 17:10 Avantage au score mérité pour le Real. Le score pourrait être bien plus sévère. Le plus inquiétant, parce qu'on savait qu'on allait souffrir défensivement, c'est qu'offensivement on ne propose pas grand chose. 5 Répondre
