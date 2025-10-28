Barça : un médecin est très inquiet pour Lamine Yamal

Décevant lors du Clàsico contre le Real Madrid où le FC Barcelone s’est incliné 2-1, Lamine Yamal fait face à de nombreuses critiques. Cependant, l’ailier espagnol doit aussi composer avec des limites physiques puisqu’il est gêné depuis quelques semaines par une pubalgie. Une situation qui inquiète particulièrement le médecin espagnol Pedro Luis Ripoll, qui l’a expliqué sur la Cadena Ser dans l’émission El Larguero.

La suite après cette publicité

«Elle se caractérise par une douleur qui réduit de près de 50 % la capacité du joueur à se déplacer et à tirer, ce qui est exactement ce que nous avons constaté lors du Clasico. Cela signifie qu’il tire à peine au but, qu’il a du mal à se déplacer, qu’il s’étire constamment», a expliqué le médecin qui a précisé que cette blessure était difficile à traiter.