Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

Barça : un médecin est très inquiet pour Lamine Yamal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vinicius Jr et Lamine Yamal @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Décevant lors du Clàsico contre le Real Madrid où le FC Barcelone s’est incliné 2-1, Lamine Yamal fait face à de nombreuses critiques. Cependant, l’ailier espagnol doit aussi composer avec des limites physiques puisqu’il est gêné depuis quelques semaines par une pubalgie. Une situation qui inquiète particulièrement le médecin espagnol Pedro Luis Ripoll, qui l’a expliqué sur la Cadena Ser dans l’émission El Larguero.

La suite après cette publicité

«Elle se caractérise par une douleur qui réduit de près de 50 % la capacité du joueur à se déplacer et à tirer, ce qui est exactement ce que nous avons constaté lors du Clasico. Cela signifie qu’il tire à peine au but, qu’il a du mal à se déplacer, qu’il s’étire constamment», a expliqué le médecin qui a précisé que cette blessure était difficile à traiter.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier