BL : Stuttgart vient à bout d’Augsbourg

Match spectaculaire dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga. Á la MHPArena, Stuttgart est, en effet, venu à bout d’Augsbourg. Si Fabian Rieder ouvrait le score pour les visiteurs (0-1, 8e), Maximilian Mittelstädt égalisait dans la foulée sur penalty (1-1, 18e). Le jeune milieu français Han-Noah Massengo redonnait encore l’avantage à Augsbourg quelques minutes plus tard (1-2, 26e).

La suite après cette publicité

L’homme du match se nommait finalement Deniz Undav. Buteur juste avant la pause (2-2, 38e), l’avant-centre allemand offrait la victoire aux siens au retour des vestiaires (3-2, 80e). Un doublé permettant à Stuttgart de grimper à la 4e place alors qu’Augsbourg reste, de son côté, au 15e rang.