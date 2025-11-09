Laporta n’est pas inquiet pour le Barça et Hansi Flick

Le FC Barcelone a un coup de mou depuis quelques semaines. Les résultats sont devenus irréguliers, en plus d’avoir perdu au Santiago-Bernabéu face au Real Madrid. Les Blaugranas ont frôlé la désillusion en Ligue des Champions sur la pelouse de Bruges et s’en sont sortis miraculeusement avec un match nul 3-3, l’arbitre refusant le dernier but des Belges dans le temps additionnel qui semblait pourtant licite. La tension est montée d’un cran dans le vestiaire. Hansi Flick est agacé par certains joueurs et ne trouve pas les solutions pour rendre sa défense plus imperméable. Joan Laporta estime pour sa part que l’équipe et le vestiaire vont bien.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas inquiet. Nous nous concentrons sur notre progression au quotidien. Hansi a des idées très claires et participe activement à la gestion des situations qui se présentent durant la saison, affirme le président du Barça. Nous sommes deuxièmes de Liga et nous espérons faire un bon match à Vigo pour réduire l’écart. Nous affrontons Chelsea en Ligue des Champions… Nous avons confiance en cette équipe et en notre entraîneur. Des joueurs reviennent de blessure et même ceux qui jouent malgré la douleur sont performants. Nous sommes satisfaits de l’équipe et de son travail.» Une prise de parole destinée à calmer les tensions naissantes.