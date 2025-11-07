FC Barcelone : Hansi Flick est enragé contre deux joueurs

La patiente a ses limites, et Hansi Flick en a déjà épuisé la réserve. On savait que l’entraîneur allemand avait peu goûté les dernières polémiques autour de son équipe, et les dernières informations de la presse catalane ne sont pas très rassurantes sur l’état d’esprit du coach. ABC indiquait cette semaine qu’il réfléchissait même à l’idée de quitter le club plus tôt que prévu. «Très frustré par l’attitude de certains de ses joueurs dispersés», c’est de cette façon qu’il est décrit en ce moment.

Flick serait notamment exaspéré par le manque d’investissement de ses joueurs, mais aussi par les traitements de faveur accordés à certains, dont Lamine Yamal (il n’avait pas apprécié que le joueur soit autorisé à s’envoler pour Milan après le Clasico au lieu de rentrer avec l’équipe à Barcelone). L’Allemand ne se sentirait pas non plus totalement soutenu par son club, alors que le média AS le décrit comme étant blasé de devoir faire de la politique.

Ferran Torres et Lamine Yamal agacent Flick

Selon El Chiringuito, il en aurait aussi sérieusement marre des médias qui tentent de déstabiliser le club sans relâche. L’émission va même jusqu’à se demander ce matin si le coach n’a pas perdu le contrôle au sein de son vestiaire (66% des votants répondent que oui dans un sondage). «En interne, Hansi Flick n’est plus du tout le même que l’année dernière, il se passe quelque chose», indique le journaliste Alex Silvestre sur le plateau de l’émission.

Deux joueurs en particulier lui taperaient aussi sur le système : Ferran Torres et Lamine Yamal, dont l’attitude l’aurait fait sortir de ses gonds. Flick serait agacé par leur manque de rigueur, qui tranche totalement avec ce qu’il avait pu connaître au Bayern Munich précédemment. Le célèbre journaliste Edu Aguirre ajoute : «si j’étais Laporta, je demanderais à Hansi Flick s’il est fatigué. Et si c’est le cas, on se dit vraiment au revoir au mois de décembre». Le Barça n’espère sans doute pas en arriver jusque-là.