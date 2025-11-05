La presse espagnole annonce qu’Hansi Flick va quitter le FC Barcelone

«J’adore ce club et ces joueurs. Je suis très heureux ici et dans cette ville. Je donnerai le meilleur de moi-même.» Voici ce qu’a déclaré hier en conférence de presse Hans Dieter Flick avant d’affronter le Club Bruges en UEFA Champions League. Installé sur le prestigieux banc du FC Barcelone depuis l’été 2024, celui qui a succédé à Xavi Hernandez a connu des succès lors de sa première saison. En effet, son Barça a été sacré champion d’Espagne. Il a aussi remporté la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. En Ligue des Champions, son équipe, très impressionnante tout au long de la saison, a été éliminée en 1/2 finale par l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Flick prêt à s’en aller plus tôt que prévu

Quoi qu’il en soit, cela a été une belle saison pour l’Allemand de 60 ans, élu entraîneur de l’année en Liga. Il était donc particulièrement attendu pour ce nouvel exercice. Son deuxième à la tête du club blaugrana. Mais pour le moment, tout ne se déroule pas parfaitement pour Flick, dont l’équipe est deuxième à 5 longueurs du Real Madrid en championnat. Elle a d’ailleurs perdu le Clasico. En C1, elle est actuellement 12e avec 2 victoires et 1 défaite contre le PSG, en attendant le match de ce soir. Au-delà des résultats, le jeu proposé par le Barça est moins emballant et donc plus critiqué que l’an dernier. Sans compter que les Catalans font face à de nombreuses blessures.

La suite après cette publicité

Malgré tout cela, l’ancien entraîneur du Bayern Munich tente d’avancer. Mais ce mercredi, ABC lâche une véritable bombe. Le média espagnol révèle que Flick a communiqué depuis septembre dernier à son staff son souhait de s’en aller à l’issue de la saison 2025-26. En revanche, il n’en a pas parlé avec son président Joan Laporta et le directeur sportif Deco, avec lesquels il entretient de bonnes relations. L’Allemand, qui est sous contrat jusqu’en 2027, est «très fatigué» et serait déjà épuisé cette saison comme il l’a fait savoir à ses proches.

L’Allemand exaspéré

Flick, qui n’a jamais caché qu’il ne resterait pas plus de 3 ans, n’écarte pas de partir bien avant et d’avancer son départ d’un an. ABC précise que sa réflexion n’est pas liée aux résultats de l’équipe. Il a avoué à son staff ne pas se sentir assez soutenu par le conseil d’administration du club et être «très frustré par l’attitude de certains de ses joueurs», qu’il juge «dispersés». L’entraîneur n’a pas été habitué à cela à Munich ou avec la sélection allemande, lui qui fait preuve d’une extrême rigueur. Il est exaspéré par le manque d’implication de ses joueurs, mais aussi par les égos de certains d’entre eux. C’est le cas de Lamine Yamal, avec lequel il s’entend pourtant bien. Mais le coach barcelonais ne comprend pas pourquoi le Barça lui accorde un traitement de faveur et cède à toutes ses excentricités et ses caprices.

La suite après cette publicité

ABC précise qu’il n’a pas apprécié que le joueur soit autorisé à s’envoler pour Milan après le Clasico au lieu de rentrer avec l’équipe à Barcelone. Il n’aime pas non plus qu’il attende à table d’être servi par un membre du personnel du club au lieu de se lever pour se servir lors des repas ou qu’il soit autorisé par le club à conduire les voiturettes de golf réservées au staff dans le centre d’entraînement. Sans compter toutes les opérations marketing ou avec la Kings League qui fatiguent le joueur, récemment blessé. Des petits détails qui s’accumulent et qui font vriller Flick, qui en a ras-le-bol de devoir répondre à la presse sur le sujet. Le coach est très attaché à la discipline, à une vie de groupe saine et une gestion équitable. Ce qu’il ne retrouve pas au FC Barcelone, qu’il envisage sérieusement de quitter si les choses ne changent pas selon ABC. Ambiance.