Match Club Bruges - Barcelone en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Club Bruges Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Barcelone ?
Club Bruges : le coach N. Hayen a choisi une formation en 4-2-3-1 : N. Jackers, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, C. Tzolis, H. Vanaken, Carlos Forbs, N. Tresoldi.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Eric García, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Marc Casadó, M. Rashford, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Club Bruges Barcelone ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Barcelone ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : N. Tresoldi 7', Carlos Forbs 17'.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Ferran Torres 9'.