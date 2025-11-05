Menu Rechercher
2 - 1
30'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
Club Bruges
2 - 1
30'
Barcelone
Temps forts
17'
2 - 1
Carlos Forbs (PD C. Tzolis)
9'
1 - 1
(PD Fermín López) Ferran Torres
7'
1 - 0
N. Tresoldi (PD Carlos Forbs)
Classement live 15 Barcelone 6 17 Club Bruges 6
Possession 79% Barcelone Club Bruges
Tirs 3 0 4 3 1 5
Grosses occasions créées 67% Club Bruges 2 Barcelone 1
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Barcelone 4-2-3-1
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Fermín 1 #2 Logo Club Bruges Carlos Forbs 1 #3 Logo Club Bruges Christos Tzolis 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo Club Bruges Joaquin Seys 2
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 39/39 100% #2 Logo Barcelone Eric García 46/47 98% #3 Logo Barcelone Ronald Araújo 30/31 97%

Série en cours
V
V
V
D
V
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Ludovit Reis Ludovit Reis Blessure à l'épaule Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Simon Mignolet Simon Mignolet Blessure à l'aine Bjorn Meijer Bjorn Meijer Ischio-jambiers Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Joan García Joan García Blessure au genou Pedri Pedri Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure au mollet Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Club Bruges - Barcelone en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Barcelone.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0.3
3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Gary Beswick arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Chris Kavanagh quatrième arbitre
Andrew Dallas arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15417
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 05 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ SPORT
Code CLU-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Club Bruges Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Barcelone ?

Club Bruges : le coach N. Hayen a choisi une formation en 4-2-3-1 : N. Jackers, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, C. Tzolis, H. Vanaken, Carlos Forbs, N. Tresoldi.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Eric García, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Marc Casadó, M. Rashford, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Club Bruges Barcelone ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Barcelone ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : N. Tresoldi 7', Carlos Forbs 17'.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Ferran Torres 9'.

