Ligue des Champions : le Barça encore condamné par sa défense

21 septembre 2025. Voilà la date du dernier clean-sheet réalisé par le FC Barcelone. C’était un soir de Liga, contre Getafe, avec une victoire 3-0. Depuis, le club catalan a toujours concédé au moins un but, et ses faiblesses ont été exposées au monde entier durant les soirées de Ligue des Champions, par Newcastle et surtout le PSG. Peu importe les hommes, Cubarsi, Araujo, Garcia, la charnière centrale est trop exposée et certaines performances individuelles posent question semaine après semaine.

C’est le cas du Français Jules Koundé, qui sera encore pointé du doigt suite au match nul spectaculaire concédé sur la pelouse du Club Bruges. Sur le premier but, il est mal aligné, un cran derrière ses partenaires, ce qui permet à Forbs de s’échapper. Noté 3 par le journal Sport, il a été épinglé : « il a mal jugé la ligne de hors-jeu, ce qui a permis à Bruges d’ouvrir le score. Sa prestation ne s’est guère améliorée par la suite. Son seul fait d’armes notable a été un tir qui a heurté le poteau. Il est resté apathique en seconde période, bien loin de sa forme de l’année dernière. »

La défense en danger permanent

Son alter ego côté gauche, Baldé, n’a guère été plus inspiré dans son travail défensif, impliqué sur les 2e et 3e but belges. La charnière a elle été sous pression toute la rencontre, tout comme Szczesny, sauvé par la VAR sur une perte de balle coupable en fin de rencontre. Au-delà de la défense, c’est le système Flick qui est régulièrement remis en cause, pour la fébrilité défensive qu’il génère. Ni De Jong ni Casado n’ont été un filet de sécurité efficace au milieu de terrain.

« Les erreurs défensives ont été si importantes que le Club Bruges s’est retrouvé avec deux buts dont il n’aurait sans doute jamais osé rêver. Seule la performance exceptionnelle de Lamine Yamal a redonné espoir aux supporters du Barça et leur a fait oublier cette prestation défensive catastrophique », écrit Sport ce mercredi soir. Car si la défense continue d’empêcher le Barça de rêver aux plus grands titres cette saison, la performance de Lamine Yamal a rallumé la flamme, après des prestations moins abouties dues à sa blessure persistante à l’aine. Buteur et danger permanent, l’ailier espagnol ne pourra pas colmater à lui seul, par son impact offensif, les trous béants qui persistent en défense.