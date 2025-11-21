Nice - OM : les compositions officielles
La Ligue 1 est de retour ce soir ! L’OGC Nice reçoit sur sa pelouse l’Olympique de Marseille ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Les Niçois s’organisent en 3-4-3 avec Diouf aux cages. Devant lui, on retrouve Mendy, Bah et Oppong en défense. Le milieu de terrain est composé de Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte et Bard. L’attaque niçoise sera animée par Cho, Moffi et Diop.
Les Marseillais s’articulent en 4-2-3-1 avec De Lange aux buts. Weah, Pavard, Balerdi, et Emerson sont en défense. Vermeeren et Kondogbia forment l’entrejeu marseillais. Greenwood, Angel Gomes et Paixao vont épauler en attaque Aubameyang, placé en pointe.
Les compositions
OGC Nice: Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard - Cho, Moffi, Diop
Olympique de Marseille: De Lange - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Vermeeren, Kondogbia - Greenwood, Angel Gomes, Paixao - Aubameyang
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer