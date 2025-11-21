Menu Rechercher
Ligue 1

Nice - OM : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Nice 0-2 Marseille

La Ligue 1 est de retour ce soir ! L’OGC Nice reçoit sur sa pelouse l’Olympique de Marseille ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Les Niçois s’organisent en 3-4-3 avec Diouf aux cages. Devant lui, on retrouve Mendy, Bah et Oppong en défense. Le milieu de terrain est composé de Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte et Bard. L’attaque niçoise sera animée par Cho, Moffi et Diop.

Les Marseillais s’articulent en 4-2-3-1 avec De Lange aux buts. Weah, Pavard, Balerdi, et Emerson sont en défense. Vermeeren et Kondogbia forment l’entrejeu marseillais. Greenwood, Angel Gomes et Paixao vont épauler en attaque Aubameyang, placé en pointe.

Les compositions

OGC Nice: Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard - Cho, Moffi, Diop

Olympique de Marseille: De Lange - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Vermeeren, Kondogbia - Greenwood, Angel Gomes, Paixao - Aubameyang

