Mason Greenwood choque la France, la presse catalane s’enflamme pour le retour du FC Barcelone au Camp Nou

Mason Greenwood au sommet

Ce derby entre Nice et Marseille sentait la poudre et l’OM l’a dominé de la tête et des épaules en s’imposant 5-1. Greenwood et Aubameyang se sont offerts des doublés et Weah et Paixao ont aussi marqué. « À plein régime » comme l’écrit L’Equipe, à quelques jours de la réception de Newcastle, en Ligue des champions, Mason Greenwood a rappelé l’étendue de son talent. Pour La Provence, « Greenwood les a tous rendu chèvre ». Le compteur de l’ancien Mancunien commence à s’affoler cette saison et l’Anglais en est déjà à 10 réalisations en Ligue 1 et se place tout en haut du classement des buteurs.

Le Camp Nou est enfin là

En Espagne, le FC Barcelone retrouve le Camp Nou. « À la maison » titre Mundo Deportivo. Le club Blaugrana fait son retour partiel au Spotify Camp Nou après 909 jours d’absence, avec 45 000 spectateurs présents. Malgré des travaux encore en cours, ce petit événement suscite une forte émotion sportive et économique, marquant le début d’une nouvelle ère pour le club et ses fans. « Rentrons à la maison » pour Sport. La réouverture partielle permettra de générer environ 51 millions d’euros supplémentaires par rapport au budget de la saison dernière. La réouverture coïncide avec le 148ᵉ anniversaire de Joan Gamper, fondateur du club. Des animations sont prévues à la mi-temps. Pour Hansi Flick, ce retour au Camp Nou est « un sentiment incroyable ».

L’antidote Mbappé

Côté terrain, chez Marca, on parle de « l’antidote Mbappé ». Le Français est crucial pour le Real Madrid cette saison, et a marqué dans presque tous les matchs sauf 4, dont les 2 derniers où l’équipe n’a pas gagné : la défaite 1-0 à Anfield contre Liverpool et le nul 0-0 contre le Rayo. Ces deux rencontres sans but de Mbappé ont souligné la forte dépendance du Real. Malgré ces contre-performances, le Real Madrid reste bien placé en Liga et en Ligue des Champions. La reprise face à Elche dimanche est attendue comme un rendez-vous important pour voir si Mbappé pourra relancer l’équipe et sortir de cette spirale négative.