Paris FC : Stéphane Gilli évoque le transfert avorté de Benjamin André

Le Paris FC s’apprête à vivre un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Et outre l’enjeu sportif pour les deux équipes, ce rendez-vous marque aussi les retrouvailles avec un feuilleton brûlant de l’été : le dossier Benjamin André. Longtemps tenté par un départ vers Paris, le capitaine nordiste avait finalement changé d’avis, obligeant le club francilien à revoir ses plans pour le mercato et enrôler Pierre Lees-Melou. Un épisode que le manager Stéphane Gilli n’a pas oublié.

«Aujourd’hui, l’équipe est cohérente. Je suis très content de mes joueurs au milieu, on a de la diversité. Pierre Lees-Melou nous apporte son vécu et sa technique. On ne parle pas assez souvent d’Adama Camara aussi, qui fait un très bon début de saison. Je suis content de mon effectif. Benjamin André est un très grand joueur, mais il est suspendu ce week-end, c’est bien pour nous», a lâché le coach du PFC, désireux de faire tomber les Dogues et revenir dans la première partie du classement.