La stat incroyable de Leandro Trossard avec Arsenal

Leandro Trossard est décidément le porte-bonheur d’Arsenal. Auteur de l’ouverture du score face à Tottenham ce dimanche (4-1), l’international belge (50 sélections) a permis aux Gunners de continuer une folle série. Sur les 33 fois où l’ancien joueur de Brighton a marqué pour les Londoniens, Arsenal n’a jamais perdu.

Arrivé en janvier 2023 contre 24 millions d’euros, Trossard a déjà disputé plus de 130 rencontres avec les Gunners pour un total de 33 buts et de 28 passes décisives. Avec ce succès probant face au rival Spurs, les Gunners ont six points d’avance sur Chelsea et continuent leur cavalier seul en tête du championnat.