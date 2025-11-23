Arsenal-Tottenham : les compositions officielles

Jour de derby pour le leader Arsenal, qui reçoit son meilleur ennemi, Tottenham (8e), à l’Emirates (coup d’envoi prévu à 17h30). Tenus en échec à Sunderland avant la trêve (2-2), les Gunners veulent relancer la machine et surtout profiter de la défaite de Manchester City à Newcastle hier pour prendre 6 points d’avance sur Chelsea, nouveau 2e de Premier League. Attention toutefois aux Spurs, auteurs d’un parcours presque parfait à l’extérieur en championnat (4 victoires et 1 nul) et désireux de renverser leur hôte pour ce 198e North London Derby.

Un seul changement dans le XI de Mikel Arteta : le technicien espagnol doit faire avec la blessure de Gabriel, touché il y a quelques jours lors de Brésil-Sénégal et absent plusieurs semaines. C’est Piero Hincapié qui sera chargé de former la charnière au côté de William Saliba. Pour le reste, on continue avec les mêmes joueurs alignés à Sunderland il y a 15 jours. Thomas Frank a lui choisi de changer son habituel dispositif pour présenter ce qui devrait être une défense à 3 centraux, composée de Cristian Romero, Kevin Danso et Micky van de Ven. Devant eux, on devrait voir Mohammed Kudus et Wilson Odobert évoluer un cran plus haut que João Palhinha et Rodrigo Bentancur, mais à voir ce que réserve l’entraîneur danois pour bloquer les velléités des Gunners.

Les compositions officielles :

Arsenal (4-2-3-1) : Raya - Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori - Zubimendi, Rice - Saka (cap.), Eze, Trossard - Merino.

Tottenham (5-2-2-1) : Vicario - Spence, Romero (cap.), Danso, Van de Ven, Udogie - Palhinha, Bentancur - Kudus, Odobert - Richarlison.