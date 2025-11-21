7 clubs de Ligue 1 réclament la libération d’un journaliste français détenu en Algérie

Au mois de juin dernier, le journaliste sportif français Christophe Gleizes avait été condamné à sept ans de prison ferme. Arrivé en mai 2024 pour effectuer un reportage sur les heures de gloire de la JS Kabylie, l’homme de 36 ans avait été placé sous contrôle judiciaire pendant treize mois pour être «entré dans le pays avec un visa touristique», pour «apologie du terrorisme» et pour «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national». D’après Reporter Sans Frontières, il était accusé «sans fondement» d’avoir eu des contacts avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou, qui est également responsable du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, classé organisation terroriste par les autorités algériennes.

Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer cette décision, à l’image de Franck Haise, qui a pris la parole ce jeudi lors de sa conférence de presse de veille de match face à l’OM : «ce journaliste sportif, quand on voit les faits, n’a rien à faire en prison», a déclaré l’entraîneur niçois. D’après Reporter Sans Frontières, sept clubs de Ligue 1 ont d’ailleurs manifesté leur soutien au journaliste en se mobilisant pour sa libération : Nice, Lens, le Paris FC, Lorient, Nantes, Auxerre et Le Havre.