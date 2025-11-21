OL : 5 joueurs absents face à Auxerre

Ce week-end, la Ligue 1 fait son grand retour. Après une défaite rageante face au PSG avant la trêve, l’OL va tenter de repartir du bon pied face à l’AJ Auxerre. Mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tout le monde. C’est ce qu’il a expliqué ce vendredi face à la presse.

La suite après cette publicité

«Nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Ruben Kluivert est blessé, Rachid Ghezzal a un problème musculaire à l’ischio. Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton sont suspendus. Ainsley Maitland-Niles est malade depuis deux jours et nous verrons demain comment il se sentira. Et on a toujours Malick Fofana et Ernest Nuamah à l’infirmerie. Orel Mangala a repris l’entraînement avec nous cette semaine et la semaine prochaine, il reprendra l’entraînement normal. Pavel Šulc pourra peut-être jouer quelques minutes, mais pas l’intégralité du match. On a peu de solutions, mais mon discours est le même auprès du groupe, peu importe les 11 titulaires, nous devons aborder le match avec les mêmes ambitions avant chaque match». C’est un groupe décimé qui fera donc le déplacement en Bourgogne.