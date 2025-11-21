Barça : Hansi Flick annonce les grands retours de Raphinha et Joan Garcia

Son absence aura pesé lourd face au PSG (1-2) ou contre le Real Madrid (1-2). Mais ça y est, Raphinha est bien de retour. Écarté des terrains depuis le mois de septembre à cause d’une blessure à l’ischio, l’international brésilien sera dans le groupe catalan pour défier Bilbao demain pour "la vuelta" du Barça (retour, en espagnol) au Camp Nou. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a confirmé la nouvelle.

« La bonne nouvelle, c’est que Raphinha est de retour, et j’apprécie vraiment ce qu’il apporte à l’équipe. L’important, c’est qu’il soit là, mais il débutera sur le banc», a indiqué le coach allemand, qui a aussi précisé que Joan Garcia serait titulaire, le portier espagnol étant de retour après deux mois d’absence à cause d’une déchirure du ménisque. Flick a également révélé que Marcus Rashford était fiévreux et donc incertain pour le match. Quant à Lamine Yamal, il semble en forme. « Il a travaillé très dur ces dernières semaines et je suis très content de ce que j’ai vu. C’est tout ce que je peux dire. Il y a eu des hauts et des bas, mais il a bien géré la situation. » En cas de succès face à Bilbao, le Barça reviendrait provisoirement à hauteur du Real Madrid au classement.