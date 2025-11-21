PSG : la déclaration inquiétante de l’agent d’Achraf Hakimi

Après sa sixième place polémique lors du dernier gala du Ballon d’Or, Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré Ballon d’Or africain mercredi lors d’une cérémonie organisée à Rabat. Devant son public, le latéral droit a été élu joueur africain de l’année 2025. Une année où il a presque tout raflé avec le Paris Saint-Germain, notamment la Ligue des Champions. Précieux en club, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est également un élément fort des Lions de l’Atlas. Très ému au moment de recevoir son trophée, Hakimi n’a pas pu cacher sa fierté mais aussi sa joie sur scène et sur ses réseaux sociaux.

Hakimi honoré en Afrique

«Une reconnaissance qui couronne des années de travail acharné, de succès et de moments inoubliables. J’exprime ma gratitude à ma famille, à mes coéquipiers et à tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, sur et en dehors du terrain. Votre confiance, votre dévouement et votre soutien me rendent plus fort et me permettent de progresser. Merci à tout le peuple marocain de m’avoir toujours soutenu. J’espère que ce moment inspirera chaque enfant de notre pays et de tout notre continent à croire en ses rêves et à se battre pour les réaliser», a-t-il notamment écrit.

Son triomphe a aussi été salué par Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait le déplacement au Maroc pour l’accompagner dans ce grand moment. «Pour moi Achraf est un des meilleurs au monde. Et évidemment le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et le capitaine du Maroc. Nous sommes tous fiers de lui.» Pour beaucoup, il est aussi actuellement le meilleur joueur du monde à son poste. Actuellement blessé à la cheville (entorse) après le tacle assassin de Luis Diaz en Ligue des Champions lors du match PSG-Bayern Munich, Hakimi poursuit sa préparation.

L’agent du Marocain n’exclut pas un retour à Madrid

Le défenseur, qui s’est d’ailleurs préparé avec son compatriote Nayef Aguerd, manque donc aussi bien à son pays qu’à son club. Un club où il se sent bien, lui qui a prolongé en février dernier son bail jusqu’en juin 2029. Un choix qu’il avait expliqué : «je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club.»

Mais à écouter son agent, un départ n’est pas à exclure dans le futur. C’est ce qu’il a laissé entendre au micro de Sport Mediaset en Italie. « Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé chez les équipes de jeunes.» La porte n’est donc pas fermée, surtout pour un retour à Madrid où on a toujours gardé un œil sur lui depuis son départ. De quoi inquiéter le PSG ?