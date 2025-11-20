Coupe du Monde 2026 : le tirage au sort complet des barrages

C’est un moment charnière pour les 22 sélections encore en lice. 22 sélections pour seulement 6 tickets, les derniers disponibles, pour valider sa participation à la Coupe du Monde 2026. Ce jeudi, à partir de 13 heures, on va donc découvrir les derniers matches, à très fort enjeu, qui nous seront réservés, à l’issue d’un double tirage qui a lieu au siège de la FIFA, à Zurich.

Double tirage puisqu’il y a deux compétitions de barrage distinctes. Cela a commencé à 13h avec le tirage au sort du Tournoi de barrage de la FIFA, qui met aux prises les sélections non européennes encore en lice. Elles sont 6 et représentent 5 Confédérations. L’AFC (zone Asie) sera représentée par l’Irak, la CAF (zone Afrique) par la RD Congo, la Concacaf (zone Amérique du Nord et Centrale) par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL (zone Amérique du Sud) par la Bolivie, et l’OFC (zone Océanie) par la Nouvelle-Calédonie. Les deux nations les mieux placées au classement FIFA étant la République Démocratique du Congo et l’Irak, elles sont directement qualifiées pour les finales de ce Tournoi de barrage.

Le tirage au sort a ainsi déterminé les deux demi-finales. La Nouvelle Calédonie affrontera la Jamaïque en demi-finale et le vainqueur affrontera la RD Congo en finale, pour une place au Mondial. Dans le même temps, la Bolivie défiera le Suriname, et le gagnant jouera contre l’Irak, pour une place au Mondial. Ce Tournoi de barrage se disputera au Mexique, à Guadalajara et Monterrey du 23 au 31 mars 2026.

Le tirage au sort du Tournoi de barrage

Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque

Finale 1 : vainqueur demi-finale 1 vs RD Congo

Demi-finale 2 : Bolivie vs Suriname

Finale 2 : vainqueur demi-finale 2 vs Irak

Le deuxième tirage au sort a eu lieu dans la foulée, et concernait exclusivement les sélections européennes, qui sont encore 16 en course. Il s’agit des 12 deuxièmes de groupe des éliminatoires ainsi que des 4 vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA les mieux classés. On retrouvait ainsi l’Italie, la Suède, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Irlande du Nord, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Pays de Galles, la Pologne, la République d’Irlande, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Turquie et l’Ukraine.

Les 16 équipes participantes ont été réparties dans 4 tableaux de 4 équipes chacun. Chaque tableau comprend deux demi-finales opposant une équipe tête de série et une équipe non tête de série. Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent ensuite en finale pour déterminer les 4 derniers représentants de l’UEFA à la Coupe du Monde 2026.

L’Italie s’en est plutôt bien sortie, et a hérité de l’Irlande du Nord pour sa demi-finale. Pour une finale éventuelle, ce sera le vainqueur de Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine, mais ce sera à l’extérieur pour la Squadra Azzurra. C’est bien le tableau B qui semble le plus relevé avec l’Ukraine qui a tiré la Suède, avec la Pologne ou l’Albanie en adversaire suivant. Toutes ces rencontres auront lieu durant la trêve internationale du mois de mars, du 23 au 31.

Le tirage au sort des barrages européens

Tableau A :

Demi-finale 1 : Italie vs Irlande du Nord

Demi-finale 2 : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine

Finale : Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine vs Italie vs Irlande du Nord

Tableau B :

Demi-finale 3 : Ukraine vs Suède

Demi-finale 4 : Pologne vs Albanie

Finale : Ukraine/Suède vs Pologne/Albanie

Tableau C :

Demi-finale 5 : Turquie vs Roumanie

Demi-finale 6 : Slovaquie vs Kosovo

Finale : Slovaquie/Kosovo vs Turquie/Roumanie

Tableau D :

Demi-finale 7 : Danemark vs Macédoine du Nord

Demi-finale 8 : Tchéquie vs République d’Irlande

Finale : Tchéquie/République d’Irlande vs Danemark/Macédoine du Nord