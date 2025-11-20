Coupe du Monde 2026 : le tirage au sort complet des barrages
Dernière ligne droite pour obtenir une qualification pour la Coupe du Monde 2026. 22 sélections espèrent encore décrocher un billet pour le Mondial, via les barrages, dont le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Zurich. L’Italie s’en sort plutôt bien.
C’est un moment charnière pour les 22 sélections encore en lice. 22 sélections pour seulement 6 tickets, les derniers disponibles, pour valider sa participation à la Coupe du Monde 2026. Ce jeudi, à partir de 13 heures, on va donc découvrir les derniers matches, à très fort enjeu, qui nous seront réservés, à l’issue d’un double tirage qui a lieu au siège de la FIFA, à Zurich.
Double tirage puisqu’il y a deux compétitions de barrage distinctes. Cela a commencé à 13h avec le tirage au sort du Tournoi de barrage de la FIFA, qui met aux prises les sélections non européennes encore en lice. Elles sont 6 et représentent 5 Confédérations. L’AFC (zone Asie) sera représentée par l’Irak, la CAF (zone Afrique) par la RD Congo, la Concacaf (zone Amérique du Nord et Centrale) par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL (zone Amérique du Sud) par la Bolivie, et l’OFC (zone Océanie) par la Nouvelle-Calédonie. Les deux nations les mieux placées au classement FIFA étant la République Démocratique du Congo et l’Irak, elles sont directement qualifiées pour les finales de ce Tournoi de barrage.
Le tirage au sort a ainsi déterminé les deux demi-finales. La Nouvelle Calédonie affrontera la Jamaïque en demi-finale et le vainqueur affrontera la RD Congo en finale, pour une place au Mondial. Dans le même temps, la Bolivie défiera le Suriname, et le gagnant jouera contre l’Irak, pour une place au Mondial. Ce Tournoi de barrage se disputera au Mexique, à Guadalajara et Monterrey du 23 au 31 mars 2026.
Le tirage au sort du Tournoi de barrage
Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque
Finale 1 : vainqueur demi-finale 1 vs RD Congo
Demi-finale 2 : Bolivie vs Suriname
Finale 2 : vainqueur demi-finale 2 vs Irak
Le deuxième tirage au sort a eu lieu dans la foulée, et concernait exclusivement les sélections européennes, qui sont encore 16 en course. Il s’agit des 12 deuxièmes de groupe des éliminatoires ainsi que des 4 vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA les mieux classés. On retrouvait ainsi l’Italie, la Suède, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Irlande du Nord, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Pays de Galles, la Pologne, la République d’Irlande, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Turquie et l’Ukraine.
Les 16 équipes participantes ont été réparties dans 4 tableaux de 4 équipes chacun. Chaque tableau comprend deux demi-finales opposant une équipe tête de série et une équipe non tête de série. Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent ensuite en finale pour déterminer les 4 derniers représentants de l’UEFA à la Coupe du Monde 2026.
L’Italie s’en est plutôt bien sortie, et a hérité de l’Irlande du Nord pour sa demi-finale. Pour une finale éventuelle, ce sera le vainqueur de Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine, mais ce sera à l’extérieur pour la Squadra Azzurra. C’est bien le tableau B qui semble le plus relevé avec l’Ukraine qui a tiré la Suède, avec la Pologne ou l’Albanie en adversaire suivant. Toutes ces rencontres auront lieu durant la trêve internationale du mois de mars, du 23 au 31.
Le tirage au sort des barrages européens
Tableau A :
Demi-finale 1 : Italie vs Irlande du Nord
Demi-finale 2 : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine
Finale : Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine vs Italie vs Irlande du Nord
Tableau B :
Demi-finale 3 : Ukraine vs Suède
Demi-finale 4 : Pologne vs Albanie
Finale : Ukraine/Suède vs Pologne/Albanie
Tableau C :
Demi-finale 5 : Turquie vs Roumanie
Demi-finale 6 : Slovaquie vs Kosovo
Finale : Slovaquie/Kosovo vs Turquie/Roumanie
Tableau D :
Demi-finale 7 : Danemark vs Macédoine du Nord
Demi-finale 8 : Tchéquie vs République d’Irlande
Finale : Tchéquie/République d’Irlande vs Danemark/Macédoine du Nord
