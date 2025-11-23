La déclaration cash de Luciano Spalletti sur l’Italie

Sélectionneur national italien de 2023 à juin 2025, Luciano Spalletti a depuis rebondi à la Juventus. Mais le coach bianconero n’a pas échappé aux questions sur la Nazionale. Invité à réagir sur les barrages par lesquels devront passer Gennaro Gatuo et ses joueurs, Spalletti a refusé de polémiquer et a affiché son soutien total aux Azzurri.

«Je me suis moi-même renversé de l’huile bouillante dessus. Et maintenant, il est inutile de revenir sur le même sujet. Nous sommes en course, nous allons disputer ce match décisif et nous savions que la Norvège était aussi forte que nous. L’Italie est une équipe nationale forte, elle doit être soutenue, tout comme son entraîneur. Tout autre discours peut perturber. Nous devons aimer l’équipe nationale et j’aime aussi Gattuso. En tant qu’entraîneur de la Juve, je dis que si l’équipe nationale a besoin de quelque chose, nous serons heureux de mettre à disposition ce qu’il faut pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Je suis convaincu que cela arrivera, mais si nous devons donner un coup de main, faisons-le», a-t-il confié en conférence de presse.