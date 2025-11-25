Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

LdC, Juventus : le match contre Bodø est menacé !

Par Valentin Feuillette
1 min.
stade Aspmyra Bodo @Maxppp
La Juventus aborde son déplacement à Bodø avec une véritable alerte météo entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus entre 19 h et minuit, exactement pendant le match de Ligue des champions contre Bodø/Glimt. Des températures proches de –1 °C, un ressenti glacé, des rafales venues de la mer de Norvège et un terrain synthétique rendent la rencontre incertaine, au point que même l’entraîneur local Kjetil Knutsen espère qu’il sera « possible de jouer ». Luciano Spalletti a reconnu que le climat représente un désavantage net pour son équipe, ravivant de mauvais souvenirs européens comme l’élimination à Istanbul dans la neige, et a insisté sur la nécessité de compenser ce déficit par l’intensité et la détermination.

Le froid extrême risque également d’influer sur les performances des joueurs, comme l’a souligné Andrea Cambiaso, inquiet des effets du –6 °C déjà enregistré sur la respiration, la puissance et les appuis. À cela s’ajoute une pelouse artificielle qui complique encore l’équation pour des Bianconeri peu habitués à ce type de surface. Knutsen a rappelé qu’il s’agit de « la seule solution » dans ce climat, tandis que Spalletti et plusieurs joueurs ont admis que les rebonds, le rythme et les sensations seront très différents. Entre météo hostile et surface inhabituelle, le choc Bodø/Glimt–Juventus est plus menacé que jamais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
Ligue des Champions
Bodø/Glimt
Juventus

Ligue des Champions UEFA
Bodø/Glimt Logo Bodø / Glimt
Juventus Logo Juventus Turin
