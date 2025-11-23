Juventus : Dusan Vlahovic ciblé par des chants racistes face à la Fiorentina

À Florence, le match nul entre la Fiorentina et la Juventus (1-1) a été terni par deux salves de chants racistes visant l’attaquant turinois Dusan Vlahovic. Dès la 8e minute, l’arbitre a dû interrompre la rencontre après des cris tels que « T’es un gitan ! » lancés par une partie des ultras locaux. Un premier message diffusé dans le stade a brièvement calmé la situation, mais les insultes ont repris dès la 15e minute, obligeant l’arbitre à rassembler les deux équipes et à faire réitérer l’avertissement au public.

Selon La Gazzetta dello Sport, le speaker a alors rappelé qu’« il s’agit de la deuxième étape du protocole : en cas de troisième incident, le match sera suspendu ». Aucun nouveau dérapage n’a été signalé par la suite et la rencontre est allée à son terme. Ce n’est toutefois pas la première fois que Vlahovic, ancien joueur de la Fiorentina entre 2018 et 2022, est la cible de tels comportements lors de ses retours au stade Artemio-Franchi.