Serie A : la Juventus neutralisée par la Fiorentina

Ce samedi, la Juventus Turin se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina, lanterne rouge de Serie A. Un match spécial pour Dusan Vlahovic, titularisé d’entrée, et qui retournait sur les terres, hostiles, de son ancien club. Et après deux minutes d’interruption pour des chants hostiles envers l’attaquant serbe, le match a pu commencer sur des bases rythmées. S’échangeant coup pour coup, les deux équipes auraient pu ouvrir le score mais un penalty a été annulé pour la Vieille Dame tandis que Moïse Kean, ancien crack de la Juve, a touché la barre (25e).

Dans la foulée, les Turinois ont insisté. Malgré un manque d’allant offensif, les hommes de Luciano Spalletti ont trouvé la faille juste avant la pause grâce à Filip Kostic, précis avec une belle frappe du gauche (0-1, 45+6e). Au retour des vestiaires, la Viola s’est rebiffé et est revenu au score dès le retour des vestiaires grâce à une frappe puissante de Mandragora (1-1, 48e). Et avec quelques miracles de David De Gea, la Fio (51e, 80e) est allée chercher un nul précieux (1-1). Avec ce nul, la Juventus stagne à la 6e place. La Fiorentina reste dernière.