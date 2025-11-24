Serie A : Côme terrasse le Torino

Invaincu depuis le 15 septembre dernier, mais en quête d’un succès durant ce mois de novembre, Côme (7e) se déplaçait au stade Olympique de Turin pour affronter le Torino (11e) en Serie A, ce lundi. Cette affiche de la 12e journée a bien démarré pour les joueurs de Cesc Fàbregas, après un gros travail de Jesus Rodriguez sur le côté gauche pour trouver Jayden Addai (37e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Rodriguez concédait un penalty malheureux pour le Torino, transformé par Nikola Vlasic (45e+2, 1-1).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Torino N N N V V Côme N N V N V

Au retour des vestiaires, le duo Rodriguez-Addai permettait à Côme de reprendre l’avantage, lorsque l’Espagnol trouvait à nouveau le Néerlandais pour le doublé (52e, 1-2). Impérial dans l’entrejeu, Máximo Perrone distillait un excellent ballon pour Jacobo Ramon (71e, 1-3), puis à son compatriote Nico Paz (76e, 1-4) pour permettre aux Lariani de creuser l’écart. Deux minutes après son entrée, Martin Baturina enfonçait le clou (86e, 1-5) pour garantir le cinquième succès des Comaschi en championnat. Avec cette victoire, Côme monte à la 6e place du classement devant la Juventus. En face, c’est une fin de série pour le Torino, défait pour la première fois depuis le 29 septembre dernier. Les Turinois de Marco Baroni sont 12es.