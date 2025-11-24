Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : l’Espanyol Barcelone prend le meilleur sur Séville

Par Kevin Massampu
1 min.
Les joueurs de l'Espanyol célèbrent un but @Maxppp
Espanyol 2-1 Séville

Après deux revers consécutifs, l’Espanyol Barcelone (6e) avait à cœur de se remettre la tête à l’endroit face à Séville (9e), au RCDE Stadium, pour la fin de cette 13e journée de Liga. Dominés durant une grande partie de la rencontre par la formation de Matias Almeyda, les Catalans ont tout de même ouvert le score en seconde période sur une tête de Pere Milla (48e, 1-0). Roberto Fernández permettait ensuite aux locaux de faire le break (84e, 2-0), avant que Marcao ne redonne espoir aux Andalous (86e, 2-1).

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Espanyol
D
D
V
V
V
Séville
V
D
V
D
D

Malgré cette réduction du score, l’Espanyol a tenu pour s’adjuger un sixième succès en 13 matchs de championnat. Les hommes de Manolo Gonzalez sont actuellement 6e de Liga, avec le même nombre de points que le Real Betis (5e). En face, les compères d’Alexis Sánchez et d’Akor Adams chutent à nouveau, après avoir gagné contre Osasuna le week-end précédent, et sont 11es.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Espanyol
Séville

En savoir plus sur

Liga Liga
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
Séville Logo FC Séville
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier