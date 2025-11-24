Liga : l’Espanyol Barcelone prend le meilleur sur Séville

Après deux revers consécutifs, l’Espanyol Barcelone (6e) avait à cœur de se remettre la tête à l’endroit face à Séville (9e), au RCDE Stadium, pour la fin de cette 13e journée de Liga. Dominés durant une grande partie de la rencontre par la formation de Matias Almeyda, les Catalans ont tout de même ouvert le score en seconde période sur une tête de Pere Milla (48e, 1-0). Roberto Fernández permettait ensuite aux locaux de faire le break (84e, 2-0), avant que Marcao ne redonne espoir aux Andalous (86e, 2-1).

Malgré cette réduction du score, l’Espanyol a tenu pour s’adjuger un sixième succès en 13 matchs de championnat. Les hommes de Manolo Gonzalez sont actuellement 6e de Liga, avec le même nombre de points que le Real Betis (5e). En face, les compères d’Alexis Sánchez et d’Akor Adams chutent à nouveau, après avoir gagné contre Osasuna le week-end précédent, et sont 11es.