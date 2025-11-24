PSG : Désiré Doué de retour avant la fin de l’année ?

Et si l’année 2025 s’achevait finalement sur une note positive pour Désiré Doué ? Touché à la cuisse droite lors d’un déplacement à Lorient le 29 octobre dernier, le milieu du Paris Saint-Germain poursuit sa rééducation, encore loin d’une date de retour précise. S’il manquera la réception de Ligue des Champions face à Tottenham mercredi, il continue d’enchaîner les soins et le travail en salle. D’après Le Parisien, l’optimisme domine au PSG : le club parisien estime qu’un retour avant Noël reste envisageable, à condition que ses sensations évoluent favorablement.

Toujours selon Le Parisien, il n’est pas exclu que Doué reprenne les exercices sur le terrain dès la semaine prochaine. Le PSG entre dans une fin d’année particulièrement chargée, marquée notamment par la finale de Coupe intercontinentale, le 17 décembre à Doha, un rendez-vous auquel Doué peut encore espérer participer.