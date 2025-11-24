Nemanja Matic est encore au sommet de son art avec Sassuolo

À Lyon, Nemanja Matić a marqué les esprits. Fort d’une grande carrière marquée par des passages remarquables en Angleterre, le milieu défensif a atterri entre Rhône et Saône à l’hiver 2023. Après six mois où il n’a jamais été à l’aise avec Rennes, l’ancien de Chelsea souhaitait absolument rejoindre l’OL malgré la lutte pour le maintien dans laquelle étaient engagés les Gones. Paraphant un contrat de deux ans et demi avec les Lyonnais, Matić a finalement vécu une belle histoire du côté du Groupama Stadium. Sous le charme de Pierre Sage, le vétéran a été crucial dans la folle remontée au classement des coéquipiers d’Alexandre Lacazette en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Sa première saison complète avec Lyon a été plus mitigée. Toujours important avec Sage, le Serbe souffre du départ de l’entraîneur en décembre et n’est plus aussi indéboulonnable sous les ordres de Paulo Fonseca. Également de plus en plus vieux, Matić a du mal à enchaîner les rencontres tous les trois jours et perd de son éclat sur le pré. Finalement, après une saison mi-figue mi-raisin, le divorce est consommé avec son coach quand ce dernier préfère aligner Paul Akouokou lors de la double confrontation face à Manchester United en quarts de finale de Ligue Europa. Face à la situation économique délétère du club l’été dernier, Matić est libéré de sa dernière année de contrat en raison de son gros salaire. Pisté depuis des mois par l’Italie et Côme, Matić a finalement décidé de rejoindre librement Sassuolo.

La deuxième jeunesse de Nemanja Matić avec Sassuolo

Paraphant un contrat d’un an avec les Neroverdi, le natif de Sabac avait envie de retrouver du plaisir en Italie, deux ans après son départ de l’AS Rome. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’air italien va bien au transfuge de Manchester United. Sous les ordres de… Fabio Grosso, qu’il a failli croiser à Lyon à un mois près, Matić est providentiel. Constamment titularisé, il n’a raté que huit minutes cette saison en Serie A. Une fiabilité impressionnante à cet âge et qui se traduit également sur le pré avec des performances remarquables. Caution technique de l’entrejeu du promu, Matić contribue grandement au joli début de saison des siens.

La suite après cette publicité

Capitaine à deux reprises depuis le début de cette cuvée, le numéro 18 des pensionnaires du MAPEI Stadium est en train de rendre fous ses supporters et ses coéquipiers. En conférence de presse, son entraîneur Fabio Grosso s’est aussi montré dithyrambique à son sujet : « Nemanja Matić ? Vous me posez toujours la même question, et ma réponse ne change pas : c’est un joueur de très haut niveau. Sa carrière parle pour lui. Un top joueur aussi parce qu’il a su s’adapter à notre réalité. Je suis très heureux de ce qu’il apporte sur le terrain, et surtout, fier de lui en tant qu’homme. » Discret dans la presse, Matić répond pour le moment sur le terrain et montre, même à 37 ans, qu’il peut encore être l’un des meilleurs à son poste en Serie A.