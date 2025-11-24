Mais où est donc passé Thomas Lemar ?

« Je suis intéressé par le projet et j’ai eu une conversation avec l’entraîneur qui a été déterminante dans ma décision. Je reviens à Gérone pour retrouver le plaisir du football et je me sens bien dans ce club (…) La décision m’appartenait entièrement après l’appel de l’entraîneur. Après avoir raccroché, j’ai dit à mon agent que Gérone serait le bon endroit (…) Nous n’avons pas encore discuté en profondeur (avec le coach Michel, ndlr). Je voulais d’abord m’entraîner et faire connaissance avec mes coéquipiers. J’ai déjà travaillé avec eux et je suis content. Je remercie Dieu, le club et tout le monde pour leur confiance.» Tels étaient les mots de Thomas Lemar début août, au moment de poser ses valises à Girona.

Après une saison pratiquement blanche à l’Atlético, avec 80 minutes disputées réparties sur 5 rencontres de Liga seulement, l’ancien Monégasque avait parié sur Girona pour se relancer. Malheureusement pour lui, c’est tout sauf une réussite pour l’instant. Il n’a joué que 5 rencontres de Liga jusqu’ici, dont une en tant que titulaire, face à Séville fin août. Michel avait pourtant visiblement l’intention de lui accorder un rôle assez important, puisqu’il l’avait utilisé lors des trois premières journées. Mais la malédiction des blessures s’est encore abattue sur le milieu de terrain offensif qui vient de fêter ses 30 ans. Et ce alors que cet été, il avait passé une visite médicale plus poussée que d’habitude, puisque les Catalans voulaient s’assurer que les pépins physiques étaient derrière lui.

Toujours miné par les blessures…

A la mi-septembre, juste avant le match contre le Celta, une blessure au mollet qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois. De retour fin octobre, il a signé deux entrées en jeu, face à Oviedo puis à Getafe, délivrant notamment une passe décisive dans ce premier match. Non utilisé face à Alavés avant la trêve internationale, le Guadeloupéen s’est cependant encore blessé et souffre de gênes musculaires qui l’ont empêché de faire le déplacement sur la pelouse du Betis dimanche. Et c’est dommage, puisque Michel semble pourtant compter sur lui. Entraîneur qui prône un jeu plutôt tourné vers l’attaque, il sait que la qualité technique et l’excellente vision du jeu du Français auraient pu servir à son équipe qui pointe à une triste dix-huitième place au classement de la Liga.

La situation en Catalogne est complexe, puisqu’en plus des résultats particulièrement mauvais, l’ambiance dans le vestiaire serait loin d’être au beau fixe. Michel, qui a encore du crédit suite à sa superbe campagne 2023/2024 et cette qualification en Ligue des Champions, sait que ses heures peuvent être comptées. Autant dire que le match contre le Real Madrid du week-end prochain risque de lui coûter cher ; un match pour lequel Thomas Lemar est donc très incertain. Autant dire que l’aventure du Français à Girona tourne au cauchemar…