Ça dégénère complètement à Girona !

« Je suis très déçu avec tout ce qui se passe, jusqu’à ce que le mercato termine on ne peut pas se concentrer. Nous sommes dans une spirale négative, nous ne sommes pas une équipe. Il faut qu’on se concentre sur ce qui se passe maintenant et je pense que ni le club, ni l’équipe, ni moi, sommes en train de le faire. On pense plus au mercato qu’aux matchs. C’est mon pire moment comme entraîneur. Nous ne sommes pas une équipe. C’est aussi la responsabilité du club. Je me sens déçu. J’essaye toujours de donner le meilleur pour mon club et ma communauté, mais j’ai dit aux joueurs que je ne me sentais pas représenté par eux, et pour un coach c’est très difficile ». Tels étaient les mots extrêmement forts de Michel, le coach de Girona, après la lourde défaite de ses troupes contre Villarreal sur le score de 5-0.

Des propos étonnants, surtout après deux petits matchs, mais qui soulignent une ambiance explosive au sein du club catalan, qui a perdu ses deux premières rencontres en Liga. Auteurs d’une saison 2023/2024 excellente avec une qualification en Ligue des Champions à la clé, étant une des sensations de cet exercice en Europe avec un jeu brillant, les Girundenses étaient vite rentrés dans le rang l’an dernier, flirtant avec la zone rouge avec cette seizième place. Une dynamique très négative qui se poursuit cette saison, d’autant plus qu’un été encore, le mercato a été particulièrement compliqué. Le club a réussi à faire venir quelques joueurs libres et en prêt, à l’image d’Axel Witsel, Alex Moreno, Vitor Reis et Thomas Lemar, mais n’a pas déboursé le moindre euro, et ce après avoir perdu un joueur essentiel comme le latéral gauche Miguel Gutierrez, parti à Naples. L’été dernier déjà, des cadres comme Aleix Garcia ou Artem Dovbyk étaient partis et n’avaient pas été remplacés qualitativement.

Déjà lanterne rouge

En l’espace de deux ans donc, Girona est passé d’une équipe du haut de tableau et ayant joué la Ligue des Champions l’an dernier à une formation luttant pour ne pas descendre. Certes, l’écurie catalane n’était pas une habituée des premiers rôles à la base, mais la vitesse avec laquelle l’équipe est revenue à terre en est presque affolante. Et la suite n’invite pas forcément à l’optimisme, puisque la situation est tendue en interne. La presse évoque ainsi un vestiaire qui est déjà en feu, et les joueurs ne s’en cachent même pas. « On manque de fierté et d’âme. On a beaucoup de bons joueurs et du talent, mais aujourd’hui avec juste le talent, on ne va nulle part. Il faut passer un message dans le vestiaire, ce n’est pas possible. Il faut changer les choses. Celui qui n’est pas bien, qu’il se mette sur le côté, il y a d’autres joueurs », s’est emporté David Lopez, un des cadres et rescapés de la belle aventure d’il y a deux saisons.

Troisième entraîneur avec le plus de longévité à son poste en Liga derrière Diego Simeone (Atlético) et Manuel Pellegrini (Betis), Michel traîne son spleen et ne trouve plus de solutions. Sur le terrain, on voit une équipe à court d’idées, peu inspirée, dépassée et tout sauf compétitive. Pire, Girona risque de perdre de nouveaux joueurs importants d’ici la fin du mois. Et ce n’est pas terminé puisque Yangel Herrera est par exemple annoncé à la Real Sociedad, alors que Ladislav Krejci devrait filer en Premier League. Avec un calendrier plutôt compliqué et des déplacements à Vigo et Bilbao ces prochaines semaines, l’équipe dont est - en partie - propriétaire le City Football Group risque de se retrouver dans une situation critique très rapidement. Un CFG qui ne semble d’ailleurs pas se soucier outre mesure du sort du club dont il est entré dans le capital en 2017, et les noms qui sont annoncés dans le viseur du club ne semblent pas vraiment séduire les fans. La saison risque d’être longue…