Coup de théâtre pour le mercato du Real Madrid

Le Real Madrid a bien des soucis. Leader de Liga, le club espagnol s’est incliné mardi face à Liverpool en Ligue des Champions (1-0). Il n’en fallait pas plus pour que la presse ibérique déballe tout ce qu’elle a en stock. Ainsi, il a été de nouveau question des tensions entre Xabi Alonso et une partie de ses joueurs, qui n’ont d’ailleurs pas compris pourquoi il a fait entrer en jeu Trent Alexander-Arnold à Anfield. L’ancien joueur des Reds a été sifflé et hué par une bonne partie du stade. Le coach de 43 ans n’a pas pris la bonne décision selon eux, lui qui est jugé froid et distant. Sa gestion du groupe a aussi été pointée du doigt par Antonio Rüdiger qui l’a fait savoir à l’un des adjoints il y a quelques jours.

Le Real Madrid réfléchit à la prolongation de l’Allemand

Bien que blessé à un ischio, l’Allemand est toujours très investi au sein du vestiaire, où sa voix compte. Mais il est sur le point de faire son retour, lui qui est absent depuis près de 2 mois. C’est ce qu’il a révélé dans la semaine à la presse. « Il n’y a rien que je déteste plus qu’être blessé. Je serai bientôt de retour. J’avais besoin de ce temps car la préparation après la Coupe du Monde des Clubs a été très courte. J’ai besoin d’un peu plus de temps. J’ai vraiment hâte de revenir. J’avais besoin de ce temps pour déconnecter, mentalement et physiquement. Je suis heureux d’être de retour.» Il ne fera pas de mal à la défense madrilène, lui qui apporte ses qualités mais aussi sa hargne et son leadership.

L’ancien joueur de Chelsea joue aussi très gros. Il est en fin de contrat en juin prochain. Depuis plusieurs mois, la presse espagnole assure qu’il s’en ira à l’issue de son bail. Mais ce vendredi, Marca indique que ce n’est pas encore tout à fait acté. La publication ibérique explique le clan Rüdiger et le Real Madrid ont parlé d’une prolongation de contrat et même de certains chiffres il y a quelques mois. Mais les discussions ont été suspendues d’un commun accord suite à la blessure musculaire de l’international allemand, qui a joué blessé une bonne partie de la saison dernière. Il juge que ce n’était pas le bon moment pour en parler. Entre-temps, des informations ont continué à circuler concernant des joueurs ciblés par les Madrilènes (Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Marc Guehi).

Antonio Rüdiger veut rester

Mais le Real Madrid n’exclut pas de prolonger le bail de Rüdiger assure Marca ce vendredi. Une option qui est prise très au sérieux, d’autant que le défenseur de 32 ans veut rester à Madrid. C’est sa priorité. Il s’y sent très bien ainsi que sa famille avec laquelle il demeure dans le quartier de la Finca. Au club, il est très apprécié et écouté dans le vestiaire. Ce qui joue dans sa volonté de continuer. Le staff technique estime également qu’il est «un joueur clé, un leader et un modèle pour les jeunes joueurs» grâce à «ses performances, mais aussi à son leadership et à son caractère.» Leader naturel, il a pris sous son aile la jeune recrue Dean Huijsen, mais également des éléments comme Arda Güler.

Bref, il est une pièce essentielle et les Merengues estiment que le laisser s’en aller serait peut-être une erreur. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont devoir s’activer. Car Marca assure qu’il a de nombreux prétendants. Comme lors des derniers mercatos, l’Arabie saoudite est toujours à ses trousses. De plus, Chelsea, qu’il connaît comme sa poche, maintient les contacts avec ses agents et n’exclut pas de le faire revenir. Mais pour le moment, la priorité d’Antonio Rüdiger est de poursuivre son histoire d’amour avec le Real Madrid. Une histoire qui pourrait donc se poursuivre au-delà de l’été 2026. Il reste à savoir si cette prolongation aurait un impact sur le recrutement d’un nouveau défenseur central, puisque le club a déjà Dean Huijsen, Eder Militão et Raul Asencio.