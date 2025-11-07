PSG, Maroc : Walid Regragui fait une grande annonce pour Achraf Hakimi

Ce vendredi, Walid Regragui était très attendu. La presse comme les supporters de l’équipe nationale du Maroc attendaient de connaître la liste des joueurs sélectionnés pour ce rassemblement du mois de novembre durant lequel les Lions de l’Atlas vont affronter le Mozambique (14 octobre) et l’Ouganda (18 novembre) lors de matches amicaux. Deux dernières répétitions avant la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc. Regragui a choisi de faire appel à 27 joueurs, parmi lesquels on trouve Nayef Aguerd, Brahim Diaz ou encore Noussair Mazraoui.

Regragui compte sur Hakimi

Le joueur de Manchester United aura pour mission de remplacer Achraf Hakimi, titulaire au poste de latéral droit. Mais l’ancien du Real Madrid, de l’Inter Milan et du BVB s’est blessé à cheville gauche mardi soir lors du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich (défaite 2-1). Taclé par derrière par Luis Diaz, le Parisien a quitté le terrain en larmes. Après des examens approfondis mercredi, le PSG a fait un point sur son état de santé. «Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines.»

En Espagne, où des proches du joueur ont été contactés, on a parlé de 8 à 10 semaines d’absence. Ce qui risque de compromettre sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Un véritable coup dur pour les Lions de l’Atlas puisque Hakimi est un leader et un élément moteur de l’équipe nationale. En conférence de presse ce vendredi, Walid Regragui n’a pas pu échapper aux questions sur son joueur. « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader.»

Le Maroc sera prudent

Il a ajouté : «s’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100 %.» Il reste à savoir ce qu’en pensera le Paris Saint-Germain. Lors de la dernière trêve internationale, le coach du Maroc avait évoqué ses relations avec le club français concernant la gestion du joueur de 27 ans, qui a enchaîné les matches de haut niveau.

« On a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien.» Le PSG aura malgré tout son mot à dire. Nul doute qu’il y aura des échanges avec la Fédération royale marocaine de football et Hakimi, qui fera son possible pour être là que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Si jamais il était forfait, le Maroc a déjà son remplaçant. «Il est vrai que nous sommes tristes de l’absence d’Achraf, sachant que nous avons joué quatre matches sans Hakimi, mais son poste est important en équipe nationale. Par conséquent, Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit, et j’ai confiance en Noussair car il joue le même rôle qu’Hakimi», a conclu Regragui. Affaire à suivre…