Ligue 1

OM : Nayef Aguerd sorti après une douleur contre Brest

Nayef Aguerd OM @Maxppp
Marseille 3-0 Brest

Ce samedi, l’Olympique de Marseille devait se relever à domicile après sa défaite concédée in extremis contre l’Atalanta, en Ligue des Champions. Pour la réception du Stade Brestois, Roberto De Zerbi devait composer avec plusieurs blessures et déroulait pourtant contre les Bretons, grâce à des buts d’Angel Gomes, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, une rencontre à suivre en direct commenté.

Seul bémol, Nayef Aguerd (29 ans) a visiblement ressenti une douleur en fin de match. Le défenseur marocain, tout juste appelé en sélection et de retour d’une petite gêne à la hanche, s’est assis dans la surface avant un corner brestois. Le défenseur central a finalement fini par se relever, mais a cédé sa place dans la foulée à CJ Egan-Riley, en discutant avec Roberto De Zerbi au moment de rejoindre le banc de touche.

Ligue 1
Marseille
Nayef Aguerd

