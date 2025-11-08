PSG : la sortie de Luis Enrique sur le casse-tête du latéral droit

Mardi, en Ligue des Champions, le PSG a un peu plus agrandi son infirmerie avec l’entorse sévère d’Achraf Hakimi et les nouvelles blessures d’Ousmane Dembélé et de Nuno Mendes. Si, pour le Portugais et le Français, il existe des alternatives, pour le Marocain, c’est plus compliqué puisque le PSG avait décidé de ne prendre aucune doublure à son poste. Résultat : Luis Enrique va devoir bricoler.

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce samedi, avant PSG-OL, il a tenu à s’expliquer sur la situation du latéral droit. « Je suis motivé, j’aime les difficultés. Pour moi, c’est un moment très particulier, mais positif, il faut accepter chaque moment et chercher le positif. C’est quelque chose d’habituel pour les entraîneurs de haut niveau. David Boly ? Il sera dans la liste des joueurs qui iront à Lyon, mais il faut être calme et tranquille. Il a fait la dernière semaine d’entraînement avec nous, il y a différentes possibilités. C’est un moment pour profiter, donner de la confiance à différents joueurs, mais lui sera là. »