Officiel Ligue 1

PSG : le point médical avant la réception du Havre

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG Le Havre
À la veille de la réception du Havre, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a communiqué son traditionnel point médical, avec plusieurs nouvelles concernant ses cadres. Ousmane Dembélé, touché au mollet début novembre, poursuit sa montée en puissance. L’ailier français est désormais entré «dans la phase finale de sa reprise», laissant entrevoir un retour prochain, même si aucune date précise n’a encore été avancée par le club.

De leur côté, Achraf Hakimi et Désiré Doué restent pour le moment éloignés du groupe. Les deux joueurs «poursuivent leur travail de rééducation individuel». Le coach parisien devra donc encore patienter pour retrouver l’ensemble de son groupe, alors que Nuno Mendes, absent lors du déplacement à Lyon et lors du rassemblement avec le Portugal, n’apparait pas dans la liste des blessés.

Pub. le - MAJ le
