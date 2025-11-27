PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Marquinhos

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 5 à 3 au terme d’un match fou face à Tottenham en Ligue des Champions. Une rencontre qui était la 500ème de Marquinhos sous les couleurs du club français. Dans les vestiaires, le Brésilien a reçu un bel hommage de son président Nasser Al-Khelaïfi. «500 matches pour notre capitaine, notre fierté au Paris Saint-Germain. Il est venu il était petit, maintenant il est grand. Le meilleur capitaine au monde. Pour moi, pour tout le monde, on est fiers de toi Marqui.»

Le défenseur, qui a reçu une médaille des mains de son président, a confié à ses coéquipiers : «c’est une soirée spéciale pour moi. Je vous remercie beaucoup. Ce club est énorme, très grand. J’espère que vous allez aussi faire beaucoup de matches ici. J’espère être à vos côtés. Il ne faut pas perdre cette fierté de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une grande équipe, un grand groupe. Il y en a certains qui étaient là quand je suis arrivé et je les remercie beaucoup. J’espère faire encore beaucoup de matches et gagner beaucoup de choses avec vous. Merci de tout mon ccœur» Après son discours, Luis Campos et Luis Enrique l’ont pris dans leurs bras.