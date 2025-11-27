LdC : la réponse cash de Luis Enrique sur la supériorité des clubs anglais et espagnols

Présent en conférence de presse après la victoire face à Tottenham (5-3) en Ligue des Champions, Luis Enrique a été interrogé sur un débat qui agite régulièrement le football européen : la prétendue supériorité des clubs de Premier League et de La Liga sur le reste du continent. Le coach du PSG a d’abord esquivé la question avec humour : « je ne sais pas, je ne réponds pas… », avant de rappeler qu’il refusait toute généralisation hâtive. Pour lui, il est beaucoup trop tôt pour établir une hiérarchie claire entre les championnats européens.

La suite après cette publicité

Luis Enrique a ensuite souligné que la vérité sportive se révélerait « en mars », au moment où les phases finales de la Ligue des Champions démarraient réellement. En clair, le technicien espagnol assure que chaque saison apporte son lot de surprises et que la compétitivité des équipes dépendait davantage de la forme du moment que du prestige d’un championnat. Pour rappel, le PSG (équipe française) a éliminé Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal l’an passé, avant de battre le Barça et donc Tottenham cette saison.