PSG : Marquinhos vole au secours de Zabarnyi et Chevalier

Cet été, le PSG a accueilli deux nouveaux joueurs seulement (plus le 3e gardien Renato Marin). Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, et Illia Zabarnyi a débarqué pour renforcer la concurrence en défenseur central, et prendre la suite de Marquinhos le jour où le capitaine baissera le pied. Mais après plusieurs mois de compétition, force est de constater que l’ex-Lillois et l’ancien de Bournemouth ne convainquent pas grand monde. Le gardien a encore vécu une soirée difficile hier contre Tottenham, alors que l’Ukrainien cumule les erreurs depuis le début de la saison. Pas de quoi s’inquiéter non plus estime Marquinhos sur les ondes de RMC.

«Oui, ça me rassure (ce qu’il voit à l’entraînement, ndlr). Parfois, c’est différent quand tu les vois à l’entraînement et quand tu vois le match. À l’entraînement, tu peux voir beaucoup plus ce qu’ils peuvent apporter, on le voit au quotidien. Ça me rassure vraiment les qualités qu’ils ont, surtout avec la mentalité qu’ils ont aussi, la mentalité de continuer à travailler, de toujours bosser, de toujours essayer de donner son maximum. Même si nous, en tant que joueurs, on a des moments difficiles, le lendemain, il faut venir ici, continuer à bosser pour sortir des moments de difficultés», assure le capitaine, qui a lui aussi connu des laborieux au PSG avant d’en devenir le taulier.