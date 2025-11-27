Marquinhos veut finir sa carrière au PSG

Marquinhos est entré encore un peu plus dans la légende du PSG hier. A l’occasion de la réception de Tottenham en Ligue des Champions (5-3), le capitaine a disputé son 500e match sous les couleurs Rouge et Bleu. Il détient déjà le record d’apparitions avec le club de la capitale et espère monter son chiffre personnel encore plus haut. Sous contrat jusqu’en 2028, le Brésilien de 31 ans voudrait aller au bout et même encore plus loin si son corps et son niveau le lui permettent. Il ambitionne de finir sa carrière au club, lui qui a déjà plus de 12 ans de présence. Il sait que ça sera compliqué, surtout face à une concurrence toujours plus forte constituée de joueurs plus jeunes et débordant d’objectifs.

La suite après cette publicité

«Franchement je ne dis pas non. On sait qu’être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place, affirme-t-il sur RMC. Et toi, tu dois continuer à être très bon jusqu’à 38, 37 ans. Je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là. Moi j’ai 31 ans, j’ai accompli plein d’objectifs, je n’ai pas envie d’aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé, tant que je sens que j’ai ma place encore dans l’équipe, que le président est content avec mes performances. Et le coach aussi, parce que c’est lui qui est le boss de l’équipe. Tant que ça me plaît, tant que je suis content et qu’ils sont aussi contents avec mes performances, pourquoi pas. Je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible.»