Ligue des Champions

Joshua Kimmich taille Arsenal pour encenser le PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kimmich @Maxppp
Arsenal 3-1 Bayern Munich

Hier soir, le Bayern Munich a perdu le premier match de sa saison face à Arsenal (1-3). Une défaite qui a mis fin à une invincibilité de 18 matches. Après la rencontre, un journaliste de TNT Sports a profité d’avoir Joshua Kimmich en interview pour demander au milieu allemand si les Gunners avaient été l’adversaire le plus difficile de la saison pour le Bayern (qui a déjà affronté et battu Chelsea et le PSG). Et la réponse de l’Allemand vaut le détour.

« Non, je ne pense pas. Je pense que le PSG a été l’adversaire le plus difficile à cause de sa manière de jouer au football. Arsenal, c’est complètement différent. Ils dépendent des coups de pied arrêtés, ils adorent jouer de longs ballons, ils aiment se battre sur les seconds ballons. Donc c’était un match complètement différent. Face au PSG, c’était davantage un match de football. Aujourd’hui (hier, ndlr), ce n’était pas vraiment du football, mais plus de la gestion du jeu, des duels. Arsenal a très bien fait ça. Leur victoire était méritée, on doit apprendre après ce match ». Les Gunners apprécieront…

