PSG : Marquinhos justifie les difficultés du début de saison

Après avoir tout gagné la saison dernière, le PSG était logiquement attendu cette saison. La formation de Luis Enrique devait rapidement confirmer son statut de nouvelle équipe forte du football européen. Sur ce début de saison, c’est globalement le cas même si Paris a connu quelques contre-performances en Ligue 1 notamment. Surtout, le club est décimé par les blessures. Mais pas de panique comme l’a expliqué Marquinhos au micro de RMC ce jeudi.

La suite après cette publicité

«L’histoire du foot est comme ça. C’est comme ça qu’on voit des talents arriver, qu’on voit des jeunes saisir des opportunités. Le foot c’est comme ça, c’est très difficile d’avoir une saison linéaire. Le coach fait confiance à tout le monde. Mercredi, on a vu le petit Quentin (Ndjantou), qui est un gamin. Il a commencé un match comme ça (contre Tottenham). Le coach fait confiance à tout le monde, il n’a pas peur de faire confiance. Ce sont des gamins comme ça qui saisissent des opportunités et profitent de ces moments pour se montrer.»