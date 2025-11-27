Menu Rechercher
Adrien Rabiot se confie sur son passage à Marseille

Adrien Rabiot, avec le maillot de l'équipe de France @Maxppp

Actuellement à l’AC Milan, après un passage d’une saison à l’OM et un précédent séjour à la Juventus, Adrien Rabiot s’est confié dans un entretien exclusif à Sport Mediaset sur son évolution personnelle et sportive. Interrogé sur les propos d’Allegri, qui affirmait l’avoir vu changer depuis son passage à Turin, le milieu français confirme : « oui, tant que je jouerai au football, j’essaierai de progresser chaque année. L’année dernière a été importante pour moi, j’ai très bien joué à Marseille. Même en termes de maturité, j’étais arrivé là-bas dans un état différent. Quand j’arrive à l’entraînement, je cherche toujours des points à améliorer en regardant des vidéos. J’en suis content, je vois que j’ai toujours une marge de progression. »

Après une expérience réussie à l’OM, toutefois ternie par son départ suite à une bagarre avec Rowe, Rabiot semble avoir trouvé une nouvelle stabilité et prend désormais du plaisir à Milan. Son attitude et sa régularité sur le terrain lui ont même valu un nouveau surnom au sein du club. Déjà un élément essentiel des Rossoneri, il enchaîne les titularisations.

